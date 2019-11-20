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رونالدو يتزوج جوجينا سراً في المغرب!

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 نوفمبر 2019 - 21:15
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أقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس الماضي. [إنترنت]

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تزوج سراً من صديقته جورجينا رودريغيز.

حيث يظهر رونالدو منذ سنوات رفقة عارضة الأزياء الإسبانية، إلا أن مجلة نوفيلا 2000 الإيطالية، كشفت أن نجم اليوفي تزوج من جورجينا بشكل سري، وأقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس الماضي.

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هذا وتناقلت الصحف الإيطالية هذا الخبر، بعد أن انتشرت شائعات كثيرة العام الماضي عن تجهيزات يقوم بها رونالدو وجورجينا لزفافهما في مدينة تورينو الإيطالية.

يُشار  إلى أن جورجينا صاحبة الـ25 عاماً هي أم الطفل الرابع للنجم البرتغالي “ألانا”، التي ولدت في 12 نوفمبر عام 2017.

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