من الملاعب إلى المنصات الرقمية.. رونالدو الرقم الأصعب!

تصدر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد الرقمي العالمي بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، ونجحت منشوراته في حصد أعلى معدلات التفاعل على مستوى العالم.

وأفادت صحيفة AS الإسبانية أن صورة نشرها كريستيانو رونالدو أثناء استعراض عضلات بطنه عقب جلسة ساونا جذبت خلال عشر ساعات أكثر من 13 مليون إعجاب، وأكثر من 300 ألف تعليق، ونحو مليون مشاركة، وواصل التفاعل التصاعدي مع تجاوز إحدى صوره على منصة إنستغرام حاجز 16 مليون إعجاب خلال يوم واحد فقط.

وأوضحت الصحيفة أن قناة كريستيانو رونالدو على يوتيوب تحت اسم UR-Contemporary جمعت أكثر من 78 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد متابعيه على إنستغرام 669 مليون شخص، ليتقدم بفارق واسع على لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يبلغ عدد متابعيه 506 ملايين شخص.

وتفوق كريستيانو رونالدو أيضًا على مجموعة من أبرز النجوم العالميين في مجالات الفن والترفيه، من بينهم المغنية سيلينا غوميز التي يتابعها 418 مليون شخص، والممثل دواين جونسون ورائدة الأعمال كايلي جينر بعدد 393 مليون متابع لكل منهما، والمغنية أريانا غراندي بعدد 374 مليون متابع، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعدد 356 مليون متابع.

وأضافت الصحيفة أن صورة جمعت كريستيانو رونالدو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وبحضور شريكته جورجينا رودريغيز سجلت نحو 30 مليون إعجاب منذ نشرها في 19 نوفمبر، إلى جانب 437 ألف تعليق و1.9 مليون مشاركة، لتصبح من بين أكثر منشوراته انتشارًا خلال العام الجاري.

وأكد خبراء في التسويق الرقمي وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الظواهر الرقمية تعكس التأثير العابر للمجالات، وتدفع مستويات التفاعل الجماهيري إلى حدود غير مسبوقة، وتفتح الباب أمام عوائد مالية ضخمة دون ربط المحتوى الرياضي بالسياسة.