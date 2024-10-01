«رونالدو» يثير التكهنات حول موعد اعتزاله

لمّح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى إمكانية اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال رونالدو، أمس الاثنين، عقب قيادته فريقه “النصر” للفوز على “الريان” القطري (2 ـ 1) في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو الفوز الأول للفريق في المسابقة، “بأنه ليس أمامه الكثير من السنوات في الملاعب وأن هدفه الحالي تقديم أفضل ما لديه في الملعب وخدمة الفريق فقط”.

وأضاف: “لم أعد مهتما بعد الآن أن أكون الأفضل أم لا على أرض الملعب، لم أعد متحمسا لأن أكون الأفضل، الأهم لي حاليا الاستمتاع ومساعدة النصر وزملائي على الفوز، لم يعد لي الكثير من السنوات في ملاعب الكرة”.

وأضاف رونالدو: “الحياة مليئة بالضغط بالنسبة لي ومنذ انضمامي إلى “مانشستر يونايتد” وعمري 18 عاما، أعشق الضغط وهذه هي الحياة، ومن الطبيعي أن تمر دائما بأيام جيدة وأخرى سيئة ثم تنهض وتعمل من جديد”.

يذكر أن رونالدو أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين في مايو الماضي برصيد 35 هدفا، وفي شهر سبتمبر أصبح أسطورة البرتغال أول لاعب يصل حاجز الـ900 هدف في مسيرته الكروية محطما رقما قياسيا.