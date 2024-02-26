رونالدو يثير الجدل مجددا.. والاتحاد السعودي يرد

مجدداد أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الجدل في الملاعب السعودية، بعد إشارة وصفت على أنها غير أخلاقية خلال مباراة فريقه النصر ضد الشباب، مساء الأحد، في الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي أول رد للاتحاد السعودي بعد حركة رونالدو “المشينة”، بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، في فتح تحقيق بشأن الحركة غير الأخلاقية التي تسببت في امتعاض كثيرين من المشاهدين والحضور.

وكان النصر فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة سجل فيها رونالدو هدف السبق ،فيما أضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين، وجاءت حركة قائد المنتخب البرتغالي والنادي السعودي عقب الهدف الثالث الذي سجله تاليسكا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وظهر رونالدو في منتصف ملعب فريقه وأشار بيده بشكل اعتبره جمهور الشباب وعدد من الإعلاميين السعوديين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي “حركة غير أخلاقية” تستحق فرض عقوبة انضباطية ضد اللاعب.

من جانب آخر، بدأ مدافعون عن “صاروخ ماديرا” باعتبار أن احتفاليته “عادية” وسبق للنجم الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات أن فعلها في مشواره الحافل.

كما نشر المدافعون عن رونالدو صورا للاعب نادي الهلال متصدر الدوري، ألكسندر ميتروفيتش، وهو يقوم بحركة اعتبروها “مشينة” أيضا، في إشارة إلى أنه لم يتعرض لعقوبة حينها.