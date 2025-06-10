رونالدو يجدد عقده مع النصر.. لامين جمال يثير الجدل بفيديو ساخر!

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستقبله مع نادي النصر السعودي، مؤكداً استمراره مع “العالمي” وتجديد عقده لموسم جديد، وسط أجواء احتفالية ستقام في إحدى المدن السياحية داخل المملكة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية سعودية.

وبحسب قناة SSC، فإن اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً سيصل إلى السعودية خلال اليومين المقبلين لتوقيع العقد الجديد، الذي يتضمن التمديد لموسم إضافي مع خيار التمديد لعام آخر، في خطوة تُنهي الجدل حول رحيله المحتمل عن الفريق.

وكان رونالدو قد أعلن استمراره مع النصر بعد تتويجه مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية، قائلاً: “أنا باقٍ مع النصر”، رافضاً عدة عروض تلقاها من أندية تسعى لضمه للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وانضم كريستيانو إلى صفوف النصر في يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وحقق منذ ذلك الحين لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية صيف 2023، إلى جانب فوزه بلقب هداف الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، رغم غياب البطولات المحلية عن خزائن الفريق.

وتترقب جماهير النصر مراسم التوقيع الرسمية خلال الأيام المقبلة، وسط تفاؤل بموسم قادم أقوى يقوده النجم البرتغالي المخضرم.

لامين جمال يثير الجدل بفيديو ساخر من رونالدو قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

أشعل مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد أن ظهر فيه النجم الإسباني الشاب لامين جمال، وهو يقلد بطريقة بدت ساخرة احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهير، وذلك قبيل انطلاق مباراة منتخبي إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ووثق الفيديو، الذي صُوّر في ممر غرف الملابس، قيام لامين جمال بتقليد دوران رونالدو المعتاد بعد تسجيل الأهداف، أمام زميله في المنتخب الإسباني فيرمين لوبيز، ما أثار موجة انتقادات واسعة من جماهير “الدون” ومحبي منتخب البرتغال، الذين اعتبروا التصرف مستفزًا وغير لائق.

وجاءت المباراة التي أُقيمت أمس الأحد مليئة بالإثارة، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، قبل أن تحسم البرتغال اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، لتحصد البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، وسجل رونالدو الهدف الثاني لمنتخب بلاده، فيما لم يظهر لامين جمال بمستواه المعهود، إذ فقد الكرة 22 مرة، وسدد كرتين فقط على المرمى.

ولم تتوقف الانتقادات عند الفيديو الأول، إذ أُثير الجدل مجدداً بعد المباراة خلال لحظة تنظيم اللاعبين البرتغاليين ممراً شرفياً للاعبي إسبانيا في بادرة تعكس الروح الرياضية. فبينما مر لامين جمال أمام كريستيانو رونالدو، مد الأخير يده لتحيته، لكن جمال أشاح بنظره وتجاهله تقريباً، مكتفياً بلمسة سريعة على اليد دون تفاعل أو تقدير واضح، على عكس ما أبداه تجاه لاعبين آخرين.

ورغم تصرف جمال، لم يُظهر رونالدو أي ردة فعل علنية، لكنه نال تعاطفاً واسعاً من المتابعين، خاصة أن النجم البرتغالي سبق وأن امتدح جمال في أكثر من مناسبة، وعبّر عن احترامه لموهبته الصاعدة.

Yamal and Fermin were mocking Cristiano’s SIUU celebration before the game.



They got HUMBLED real fast. pic.twitter.com/bOh2aedBL2 — . (@utdcynical) June 9, 2025

Cristiano Ronaldo did nothing but appreciate Yamal, yet he's giving him attitude?!



Even God knew he needed this humbling, and there'll be much more to come

pic.twitter.com/VmvXJLAbjL — Preeti (@MadridPreeti) June 9, 2025