«رونالدو» يجدد عقده مع «النصر».. ما المدة وموعد الإعلان؟

أتم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد نادي النصر، منذ أيام عامه الـ40، وهو على وشك تجديد عقده مع الفريق السعودي، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2025.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر مسؤول بنادي النصر السعودي، بتجديد “العالمي” عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنة إضافية.

وقال المصدر “”توصل النادي مع رونالدو لتمديد عقده لسنة قابلة للتجديد، لكن لم يتم التوقيع بعد، وسيتم الإعلان خلال الايام المقبلة”.

ووفقا لمصادر صحيفة “الشرق الأوسط”، توصل رونالدو إلى اتفاق مع إدارة النصر لتمديد عقده لمدة عام إضافي، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2026.

وأضافت المصادر أن هناك إمكانية لمناقشة تمديد العقد مرة أخرى عند انتهائه في نهاية الموسم 2025-2026، حيث إن العقد قابل للتجديد.

ومن المتوقع أن يعلن النصر رسميا عن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة. ولم يتم الكشف بعد عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن مصادر غير رسمية أشارت إلى أن العقد سيحتفظ بنفس الشروط المالية السابقة، وفقا لتقارير صحيفة “الرياضية” السعودية.

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 بعقد لمدة عامين ونصف العام، في صفقة انتقال حر.

ومنذ ذلك الحين، قدم البرتغالي أداء استثنائيا، حيث سجل 82 هدفا وصنع 19 تمريرة حاسمة في 90 مباراة مع الفريق. كما يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 16 هدفا.

وتمكن رونالدو من تحقيق لقب وحيد مع الفريق حتى الآن، وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية، الذي يُعتبر بطولة غير رسمية.

ويواصل رونالدو مطاردة أهدافه الشخصية، حيث يسعى للوصول إلى علامة الـ1000 هدف في مسيرته الكروية، بعد أن أحرز حتى الآن 924 هدفا.

وصرح رونالدو مؤخرا بأنه ينوي إنهاء مسيرته الكروية مع النصر، معربا عن سعادته الكبيرة باللعب في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه لا يعرف بالضبط متى سيعتزل كرة القدم، لكنه يتوقع أن يكون ذلك خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.