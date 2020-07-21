رونالدو يحرز «3» أهداف مذهلة في مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 35 عاما، هدفي يوفنتوس خلال الفوز على لاتسيو 2-1 في مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو، الاثنين، بالدوري الإيطالي.

لكن رونالدو لن ينسى هذه المباراة التي وضعته على صدارة هدافي الترتيب برصيد 30 هدفا، بالمشاركة مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، لسبب آخر شخصي تماما، بعدما شهدت كسر “الدون” 3 أرقام “تاريخية” في تاريخ يوفنتوس والدوري الإيطالي.

فقد بات رونالدو، الذي التحق بيوفنتوس في صيف 2018، أول لاعب يحرز 50 هدفا في كل من بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا على الترتيب

وبات أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي (61 مباراة)، وقد سبق بفارق كبير نجم ميلان السابق أندري شيفتشينكو، الذي أحرز نفس العدد في 68 مباراة.

كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يحرز 30 هدفا في موسم واحد منذ نحو 70 عاما، وتحديدا الأول بعد الدنماركي جون هانسن (30 هدفا في موسم 1951-1952).