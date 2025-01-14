«رونالدو» يحسم مصيره مع النصر ومشاركته في كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو سيجدد عقده مع نادي النصر لمدة موسم واحد، على افتراض أنه سيتم إجراء تعاقدات كبيرة في الانتقالات الصيفية المقبلة

وبحسبما ذكرته صحيفة “O Jogo” البرتغالية، فإن: “كريستيانو رونالدو جدد عقده مع نادي النصر لمدة موسم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالاستمرار ضمن صفوف الفريق”.

وذكرت الصحيفة أن: “رونالدو، جدد عقده مع نادي النصر لمدة موسم، على افتراض أنه سيتم إجراء تعاقدات كبيرة في الانتقالات الصيفية المقبلة، و الهدف من ذلك منافسة الهلال والاتحاد للفوز بالألقاب”.

وانضم كريستيانو رونالدو (39 عاما) إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وشارك النجم البرتغالي في 84 مباراة بقميص “العالمي” بجميع المسابقات، سجل خلالها 75 هدفا إضافة إلى تقديم 18 تمريرة حاسمة، وتوج هدافا لدوري “روشن” في الموسم الماضي برقم قياسي.

كما صرح المدير الفني السابق للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بان الأسطورة كريستيانو رونالدو سيشارك في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم.

وقال فرناندو سانتوس على هامش الحفل الختامي للاحتفالات بالذكرى الـ110 لتأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: “كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم، وسوف يكون في كأس العالم 2026”.

ويعد كريستيانو رونالدو، الذي سيحتفل بعامه الأربعين يوم 5 فبراير المقبل، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 135 هدفا (رقم قياسي عالمي) سجلها خلال 217 مباراة، والهداف التاريخي لكرة القدم على مر العصور برصيد 917 هدفا حتى الآن.

وينتظر أن تكون بطولة كأس العالم 2026 آخر مسابقة كروية كبرى لقائد نادي النصر السعودي مع منتخب البرتغال.

وشارك الأسطورة كريستيانو رونالدو 5 مرات في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الأعوام (2004 و2008 و2012 و2016 و2020 و2024)، و5 مرات في نهائيات بطولات كأس العالم أعوام (2006 و2010 و2014 و2018 و2022) وكأس القارات 2017 ونهائيات دوري الأمم الأوروبية 2019 وأحرز على الأقل هدفا واحدا في جميع تلك المسابقات.

وخاض أسطورة ريال مدريد نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي احتضنتها ألمانيا الصيف الماضي، وبلغ فيها منتخب البرتغال الدور ربع النهائي، وأصبح رونالدو أول لاعب في العالم يشارك في 13 مسابقة كروية كبرى للمنتخبات على الإطلاق.

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توصل نادي النصر لاتفاق مع كريستيانو رونالدو من أجل تمديد عقده



الاتفاق ينص على تمديد عقد رونالدو مع النصر لمدة موسم واحد فقط، لينتهي في صيف 2026. pic.twitter.com/EULocAOPEA — عالم القوت (@GOATTWORLD) January 13, 2025