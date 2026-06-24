رونالدو يحطم أرقاماً تاريخية.. قاد البرتغال لاكتساح أوزبكستان بخماسية في مونديال 2026

قاد قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى فوزٍ عريضٍ على أوزبكستان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيوستن ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026، ليحقق المنتخب البرتغالي انتصاره الأول في البطولة.

وافتتح رونالدو التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة بعدما استغل عرضية متقنة من جواو كانسيلو وأسكن الكرة الشباك من مسافة قريبة، مانحًا البرتغال أفضلية مبكرة في اللقاء.

وحمل الهدف أهمية تاريخية للنجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عامًا، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة من البطولة، كما صعد إلى المركز الثاني في قائمة أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في المونديال.

وعزز منتخب البرتغال تقدمه في الدقيقة 17 عبر المدافع نونو مينديز الذي سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، في لقطة لعب خلالها رونالدو دورًا مؤثرًا بتحركاته داخل منطقة الجزاء وتشتيته انتباه الحائط البشري.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد رونالدو ليهز الشباك مجددًا بتسديدة دقيقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس، مسجلًا هدفه الثاني في المباراة والعاشر له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وبهذا الهدف، انفرد رونالدو بصدارة هدافي منتخب البرتغال في تاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 10 أهداف، متجاوزًا أسطورة الكرة البرتغالية أوزيبيو الذي سجل تسعة أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البرتغالي سيطرته على مجريات المباراة، وأضاف الهدف الرابع عبر هدف عكسي سجله حارس أوزبكستان أوتكير نيماتوف بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 60، قبل أن يختتم البديل رافاييل لياو مهرجان الأهداف في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، حاول منتخب أوزبكستان، المشارك للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، العودة إلى أجواء المباراة، ونجح في هز الشباك عبر عزيزجون غانييف، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة.

وبهذه النتيجة، عزز المنتخب البرتغالي حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، فيما بات منتخب أوزبكستان مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة للإبقاء على آماله في البطولة.

هذا وأصبح قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ثاني أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم بعمر 41 عامًا و138 يومًا، خلف أسطورة منتخب الكاميرون روجيه ميلا الذي سجل بعمر 42 عامًا و39 يومًا خلال مونديال 1994.