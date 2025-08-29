رونالدو يخاطب جماهير النصر قبل انطلاق دوري روشن السعودي: نحن بحاجة إليكم

وجه كريستيانو رونالدو، نجم وقائد نادي النصر، رسالة تحفيزية لجماهير الفريق قبل ساعات من انطلاق مشوار “العالمي” في بطولة دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2025-2026.

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قال فيها: “غداً يبدأ الدوري، لقد تدربنا ونحن مستعدون، لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، نحن بحاجة إليكم”.

وأضاف: “سنكون هناك ونبذل قصارى جهدنا، نقاتل من أجل الشعار، من أجل الفريق، من أجلكم جميعاً، هل ستكونون معنا طوال الطريق؟ لنجعلها تجربة لا تُنسى”.

ويستهل النصر مبارياته بمواجهة التعاون خارج أرضه مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الاتحاد والهلال.

ويُذكر أن رونالدو البالغ من العمر 40 عاماً قد جدد عقده مع النصر مؤخرًا لموسمين إضافيين حتى صيف 2027، ما يمهد لفصل جديد في رحلته مع النادي السعودي.

واختتم رونالدو الموسم الماضي كهداف للدوري السعودي بتسجيله 25 هدفاً في 30 مباراة، إضافة إلى تقديم 3 تمريرات حاسمة، مؤكداً تأثيره الكبير على نتائج الفريق ومشواره في المنافسات المحلية.