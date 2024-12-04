«رونالدو» يخسر تحدّياً بقيمة مليون دولار

خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي تحديا أمام أحد المعجبين الذي ربح بدوره حوالي مليون دولار.

وظهر أفضل لاعب في العالم 5 مرات في مقطع فيديو عبر قناة “مستر بيست” (MrBeast) على منصة يوتيوب في تحد مع شاب سعودي يُدعي خالد، حيث عرض صاحب القناة جائزة مالية قدرها مليون دولار ستُمنح للفائز.

وعلى أرض ملعب “الأول بارك” معقل النصر حضر “الدون” رفقة خالد، على أن يكون الفائز بالجائزة منهما من يتمكن من إصابة 3 أهداف من بين 5 تم وضعها بين إطارات أحد المرميين.

وقبل بدء التحدي سأل “مستر بيست” الشاب خالد إذا ما كان قادرا على هزيمة رونالدو فأجاب “بصراحة أعتقد أنها 50/50″، ليرد النجم البرتغالي “تعجبني ثقته”.

وخلال الفيديو أخفق “الدون” في جميع محاولاته فيما نجح خالد في بإصابة هدفين من أصل 4 تسديدات وكان عليه تحقيق إصابة ثالثة ليفوز بالمليون دولار.

وطلب رونالدو من خالد تسديد الكرة وهذه المرة أصابت الهدف ليفوز الشاب السعودي بالجائزة، في حين قال له البرتغالي “أنا فخور بك جدا يا صديقي”.

ويقترب الفيديو المعروض على يوتيوب قبل 3 أيام إلى الوصول إلى 88 مليون مشاهدة.

وكان رونالدو قد دشن في أغسطس الماضي قناته الخاصة عبر يوتيوب وحقق تقدما مذهلا في عدد المشتركين، إذ جمع مليون مشترك في أول 90 دقيقة، وخلال أسبوع وصل إلى 50 مليون مشترك، والآن وصل إلى 71 مليون مشترك.

وفي الأيام القليلة الماضية أعلن رونالدو عن تعاون مع نجم يوتيوب “مستر بيست” حيث توقّع كثيرون أن يكسر هذا التعاون الأرقام القياسية في عالم الإنترنت.

وحقق لقاء رونالدو و”مستر بيست” حتى الآن 52 مليون مشاهدة بعد 12 يوما من عرضه، وهو بعيد عن الرقم القياسي في عالم المشاهدة عبر يوتيوب.

وكان أكثر فيديو من حيث المشاهدة على يوتيوب حققه إعلان لعبة Grand Theft Auto VI الذي جمع أكثر من 90 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة.