«رونالدو» يسرق الأضواء خلال مأدبة ترامب احتفاءً بولي العهد السعودي

خطف نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريماً لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي أول زيارة رسمية له إلى واشنطن منذ سبع سنوات.

وخلال الحدث، التقط رونالدو صورة سيلفي تاريخية مع عدد من الشخصيات البارزة من مجالات الرياضة والأعمال والسياسة، بما في ذلك رجل الأعمال إيلون ماسك، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وشريكته جورجينا رودريغيز، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

ونشرت الصورة لاحقاً عبر حساب رجل الأعمال ديفيد ساكس على “إكس”، لتنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح من أبرز لقطات الأسبوع، مما يؤكد المكانة العالمية الكبيرة لرونالدو، خاصة بعد ارتباطه بالدوري السعودي.

وخلال العشاء، وجه ترامب كلمات خاصة لرونالدو قائلاً مازحاً: “ابني بارون معجب بك، والآن يحترم والده أكثر قليلاً لأنه تعرف عليك”، مضيفاً: “أشكرك على حضورك، إنه شرف كبير لي”، في لمسة شخصية أضفت دفئاً على الحدث الرسمي.

وحضر العشاء أكثر من 140 شخصية من كبار رجال الأعمال والشركات العالمية، بما في ذلك رؤساء شركات كبرى مثل “أبل” و”شيفرون”، في أجواء رسمية وفخمة، ما منح المأدبة طابعاً استثنائياً يجمع بين السياسة والرياضة والأعمال.

ويواصل رونالدو مسيرته مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحصة الأكبر في النادي، مسجلاً أكثر من 950 هدفاً في مسيرته الاحترافية، ليجمع بين النجومية الكروية والتأثير الإعلامي العالمي في الوقت ذاته.