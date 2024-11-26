«رونالدو» يعبر بالنصر «مطب الغرافة» ويحقق رقماً آسيوياً جديداً

تمكن كريستيانو رونالدو قائد النصر من مساواة رقم المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي وثنائي الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري بعدما سجل ثنائية ضد الغراقة القطري.

ونجح “الدون” في تسجيل هدفين خلال مواجهة الغرافة، مساء أمس الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024.

وبهذه الثنائية رفع “الدون” رصيده إلى 4 أهداف، متساويا مع سفيان رحيمي وسالم الدوسري وميتروفيتش والعديد من النجوم الآخرين، في وصافة ترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

ويأتي رونالدو خلف الألماني جاسير أساني مهاجم جوانجو إف سي الياباني الذي سجل 6 أهداف حتى الآن.

ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 13 هدفا بجانب 3 تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها مع النصر في مختلف مسابقات الموسم الحالي.