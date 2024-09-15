رونالدو يغيب عن النصر بسبب «عدوى فيروسية»

أعلنت إدارة نادي النصر صباح اليوم الأحد، تعرض قائد الفريق الكروي الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو لوعكة صحية وذلك بحسب طبيب النادي الذي أصر على حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأكد نادي النصر عبر حسابه في منصة “إكس”، اليوم الأحد، أن “عدوى في الجهاز التنفسي أصابت النجم البرتغالي استوجبت عدم مرافقته للفريق بعد التشاور مع طبيب النادي”.

وبحسب الصور اليومية التي ينشرها حساب نادي النصر في منصة «إكس»، فقد أظهرت غياب رونالدو عن التدريبات أمس السبت، إذ لم تلتقطه الصور المعتادة وهو ما يعزز حالته الصحية.

ويأمل النصر في تحقيق فوز يعوض به التعثر المحلي إذ أن الفريق استهل موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال قبل أن يفقد أربع نقاط في أول 3 مباريات في دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، حيث التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي الذي حقق فيه فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوج باللقب.

واستنفر عشاق الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، في بغداد بشكل استثنائي هذه المرة، وذلك ترقباً لاستقبال نجمهم المحبوب بأفضل صورة ممكنة، عندما يرافق فريقه، النصر السعودي، إلى العاصمة العراقية خلال الساعات المقبلة؛ تأهباً للمباراة التي ستجمعه بالشرطة العراقي على ملعب المدينة الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري النخبة الآسيوي.

وتتأهب العاصمة العراقية بدورها لاستقبال النادي السعودي بقيادة النجم البرتغالي، في حين تَقرَّر إسكان البعثة في فندق الرشيد التاريخي، الذي يعد أحد أكثر فنادق العاصمة فخامة.

واصطف الآلاف على نقاط بيع تذاكر المباراة التي ستُقام في استاد بغداد، بعضهم حالفه الحظ، والبعض الآخر ما زال يفترش الأرصفة؛ طمعاً في فرصة لاقتناء تذكرة المباراة.