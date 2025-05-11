رونالدو يقلب الطاولة.. شروط صارمة للبقاء في النصر «تغييرات بالملايين أو الرحيل»

في تطور مثير يشغل الرأي العام الرياضي السعودي والعالمي، كشفت تقارير صحفية سعودية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، وضع سلسلة من الشروط الحاسمة لتجديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2027، وتأتي هذه الشروط في ظل حالة من الترقب بشأن مستقبله في الدوري السعودي، لا سيما مع اقتراب نهاية عقده الحالي بنهاية موسم 2024-2025، وتأخر الإعلان الرسمي عن التمديد رغم تأثيره الكبير داخل الملاعب السعودية.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية أن كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي وقائد نادي النصر، اشترط إجراء تغييرات جذرية داخل الفريق كشرط أساسي للموافقة على تجديد عقده حتى صيف 2027، وشملت مطالبه تغييرات شاملة في الجهاز الفني وتعديل تشكيل اللاعبين الأجانب والمحليين.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو طالب بالاستغناء عن عدد من اللاعبين المحترفين الذين لا يقدمون الإضافة المطلوبة، من بينهم الحارس البرازيلي بينو، والمهاجم أنجيلو، والجناح ويسلي من فئة المواليد، مع الإبقاء على اللاعبين الأساسيين في الخط الأمامي مثل ساديو ماني، وأوتافيو، ومارسيلو بروزوفيتش.

كما أوصى بتقليص عدد اللاعبين المحليين إما من خلال البيع أو عدم تجديد العقود، وذلك بهدف رفع كفاءة الفريق وتقليل التكدس، في إطار خطة فنية قد تتطلب تمويلاً يصل إلى 300 مليون ريال سعودي.

وعلى الصعيد الفني، عبّر قائد منتخب البرتغال عن استيائه من أداء المدرب الحالي ستيفانو بيولي، مشيرًا إلى افتقاره للمرونة والشخصية التنافسية، مطالبًا بإقالته وتعيين جهاز فني أوروبي محترف، بالإضافة إلى مدير رياضي من الطراز الرفيع، يعمل تحت إشراف لجنة فنية مستقلة.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في ديسمبر 2022 بعقد ضخم وصف بالأكبر في تاريخ كرة القدم، حيث أسهم منذ لحظة وصوله في رفع شعبية الفريق والدوري السعودي محليًا وعالميًا.

وسجّل النجم البرتغالي عشرات الأهداف، وقاد “العالمي” إلى منافسة قوية على البطولات، لكنه أبدى خلال الأشهر الأخيرة تحفظه على بعض جوانب الأداء الفني والإداري داخل النادي.