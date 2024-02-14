رونالدو يقود «النصر» لتحقيق اللقب في دوري أبطال آسيا

يترقب عشاق النجم للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، المواجهة المنتظرة بين الفيحاء والنصر، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقام المباراة، اليوم الأربعاء، في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض.

ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على ملعبه “الأول بارك”.

في المقابل، سيحاول نادي الفيحاء للفوز على النصر، للاحتفاظ بآماله في بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، قبل مباراة الإياب.

يذكر أن نادي النصر تأهل إلى الـ16 بعد تصدره قائمة المجموعة الخامسة في دور المجموعات برصيد 14 نقطة حصدها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين.

بينما احتل نادي الفيحاء المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليصعد إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

ويعاني نادي النصر، من غيابات عدة، ومنها، حارس مرماه الكولومبي أوسبينا، ومهاجمه عبد الرحمن غريب بسبب الإصابة، بينما تعرض حارس المرمى نواف العقيدي لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة 5 أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال، على خلفية أزمة “التمرد” الشهيرة مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي.

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء اليوم فستكون منقولة عبر، أبرز القنوات التالية:

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD

SSC1 HD