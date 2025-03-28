رونالدو ينضم لـ«الذئاب».. نازاريو يكشف أصعب لحظاته ولماذا انهار بـ«البكاء»!

كشف الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، “عن أبرز المحطات الصعبة في مسيرته الكروية الحافلة”.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، قال رونالدو: “كان ذلك في مباراة ودية بين بنفيكا وكروزيرو، المنافس كان يرتدي حذاء به مسامير من الألمنيوم بقياس 21 في الخلف و19 في الأمام”.

وأضاف: “عادة ما يرتدي المهاجمون مسامير بقياس 9 أو 11 فقطـ كان يبدو كرجل آلي في نفق اللاعبين، كان ذلك التدخل الأكثر عنفا في حياتي، جعلني أبكي ليس من الألم فقط، بل من الخوف على مسيرتي ومستقبلي”.

وعن معاناته مع الإصابات، أشار “إلى أنه بدأ يشعر بألم طفيف في الأوتار خلال عام 1998، لكنه أكمل بطولة كأس العالم بنفس العام بشكل جيد. وقال: “حينها اعتقدت أن هذا الأمر طبيعي ويحدث للكثير من اللاعبين، ولكن في عام 1999 بدأت الإصابة تتفاقم حتى تمزق الوتر جزئيا أثناء وجودي مع إنتر ميلان”.

وقال: “ارتكبت خطأ حين قمنا بخياطة الوتر جزئيا فقط، لم يكن أحد يتوقع أنه سيتمزق تماما بعد ستة أشهر، شعرت وقتها وكأنني تلقيت رصاصة، لم أبكِ من الألم، بل من الخوف، سألت نفسي: ماذا يحدث لي؟ هل انتهت حياتي؟”.

وشدد رونالدو على أن “الموهبة وحدها لا تصنع النجاح”، موضحا: “لم أكن أعرف في البداية ما يجب عليّ فعله لأصبح لاعبا عظيما، فعلت كل ما طُلب مني للتطور فنيا وتكتيكيا وبدنيا”، وقال: “تدربت كثيرا، لأن الوصول إلى تلك السرعة والقوة لم يكن نتيجة الموهبة فقط، بل كان ثمرة جهد كبير”.

هذا “وبدأ “رونالدو” مسيرته مع نادي كروزيرو في عام 1993، قبل أن ينتقل إلى آيندهوفن الهولندي، ثم برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان، وأخيرا ريال مدريد في عام 2002″.

Ronaldo Fenómeno jogou no Estádio da Luz pelo Cruzeiro e o Benfica não conseguiu trazer o menino? 😭



O jogo foi em 93 e o R9 só no ano seguinte para o PSV. Ficou 1-1.



Não fazia a mínima ideia deste jogo…pic.twitter.com/ratHn27coH — OCamisola10 (@OCamisola10_) March 25, 2025

رونالدو “الخارق” ينضم “للذئاب”.

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت شركة “SNK”، “عن تعاون مثير يجمع بين لعبة القتال المنتظرة “Fatal Fury: City of the Wolves” وأسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

وكشفت شركة “SNK”، “عن الإعلان الرسمي وظهور رونالدو في مدينة “South Town” التي تدور فيها أحداث سلسلة ألعاب “Fatal Fury”، وذلك في الجزء الجديد القادم”.

وبحسب الشركة، “اعتاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، أن يكون بطلا لبعض الألعاب الإلكترونية المتعلقة بكرة القدم على غرار “فيفا” و”إي فوتبول” والتي كانت تعرف بـ”بيس”، لكنه الآن سيكون بطلا في لعبة جديدة”.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع “X” مقطع فيديو، ظهر فيه كشخصية كرتونية في لعبة “Fatal Fury” للألعاب القتالية، وعلق عليه قائلا: “خبر سار أريد مشاركته معكم اليوم، سأكون شخصية في اللعبة القتالية الجديدة – Fatal Fury: City of the Wolves، هيا بنا نستمتع في 24 أبريل 2025”.

هذا “وتعتبر سلسلة ألعاب القتال “Fatal Fury” إحدى أشهر ألعاب القتال المثيرة التي صدرت أول مرة في عام 1991 على أنظمة “Neo Geo” وتم تطويرها بواسطة “SNK”، والآن عادت من جديد بعد سنوات من الغياب تحت اسم مدينة الذئاب “Fatal Fury: City of the Wolves”، ومن المقرر إطلاق City of the Wolves على منصات PlayStation 5 وPlayStation 4 وXbox Series X/S بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر متجري Steam وEpic Games Store في تاريخ 24 أبريل 2025، وتتميز لعبة القتال الجديدة من سلسلة “Fatal Fury” بأسلوب فني فريد يحفز الحواس، ونظام “REV” المبتكر الذي يزيد من الإثارة، ونظامي تحكم متميزين سيثيران حماس اللاعبين الجدد والمخضرمين على حد سواء”.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 عاما، هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وهو الهداف التاريخي للعبة في الوقت الحالي برصيد 929 هدفا، أي أنه على بعد 71 هدفا من الوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية الأسطورية.

Big news to share with everyone today!

I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR

Let's have some fun on April 24th!

https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2025