«رونالدو» يهنّئ متابعيه بـ«عيد الفطر»

وجه قائد النصر السعودي الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تهنئة خاصة لمتابعيه بمناسبة عيد الفطر.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه بمنصة “إكس”، مرتديا جلبابا أبيض وكتب عليها: “أتمنى للجميع عيدا مباركا عسى أن يحمل هذا العيد المبارك الفرح والسلام والسعادة لكم ولأحبائكم”.

هذا “ويستعد “الدون” للمواجهة المقبلة ضد غريمه الأزلي الهلال، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وكان “كريستيانو رونالدو” انضم إلى النصر في يناير 2023 بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد”.

Wishing everyone celebrating a blessed Eid Mubarak! May this special time bring joy, peace, and happiness to you and your loved ones. 🌙✨ pic.twitter.com/PcD8zE7hLM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2025