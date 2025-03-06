«رونالدو» يوجّه رسالة لـ«ريال مدريد»: تهانينا لجميع أفراد العائلة

وجة قائد نادي “النصر السعودي” النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة تهنئة لفريقه السابق “ريال مدريد”.



ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة “إكس”، “صورة له بقميص “ريال مدريد” وهو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، وكتب “123 عاما على تأسيس ريال مدريد، تهانينا لجميع أفراد عائلة ريال مدريد! هلا مدريد!”.

هذا “ويعد رونالدو، الهداف التاريخي لفريق “ريال مدريد”، حيث سجل له 451 هدفا في جميع المسابقات خلال الفترة بين عامي 2009 و2018، وقاد “الدون” النادي الملكي للتتويج بعدة ألقاب، منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ومثلها في كأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وآخر في كأس السوبر الإسباني.

ويحتفل ريال مدريد، اليوم الخميس الموافق السادس من مارس 2025 بمرور 123 عاما على تأسيسه، حيث يعد رونالدو أحد أبرز نجومه التاريخيين.

123 años de Real ¡Felicidades a toda la familia madridista! ¡Hala Madrid! pic.twitter.com/MI6aQxWDGh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 6, 2025