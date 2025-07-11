رونالدو يوسع حضوره الرقمي.. مليون مشترك في 90 دقيقة وقناة بـ 76 مليون متابع

اقتحم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالم “يوتيوب” بقوة، حيث أطلق قناته الرسمية في أغسطس 2024 وحقق أرقاماً مذهلة في وقت قياسي.

وتمكنت القناة من الوصول إلى مليون مشترك خلال 90 دقيقة فقط، في أسرع نمو لقناة شخصية بتاريخ “يوتيوب”.

وبحلول يوليو 2025، وصل عدد مشتركي قناته إلى نحو 76 مليون مشترك، متفوقاً على نجوم عالميين مثل تايلور سويفت (61.1 مليون مشترك) وجاستن بيبر (75.6 مليون مشترك).

ويعتبر موقع ONE FOOTBALL قناة رونالدو من أكبر القنوات الشخصية عالمياً، مع حضور قوي في المنصات الرقمية إلى جانب تألقه الرياضي.

يذكر أن رونالدو، البالغ 40 عاماً، جدد عقده مع نادي النصر السعودي حتى صيف 2027.