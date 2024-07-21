رونالدينيو يحل ضيفا على بنغازي لحضور مهرجان صيف المدينة

يستعد البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة الإسباني الأسبق، لزيارة ليبيا خلال الأيام القادمة، إذ أعلن القائمون على مهرجان صيف بنغازي، عن استضافة عن من النجوم والفنانين، منهم، النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، والفنان اللبناني وائل جسار، والمغني التونسي نوردو.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة للنجم البرازيلي قائلة: “ساحر المستديرة والفائز بالكرة الذهبية عام 2005 ونجم السامبا.. ولاعب برشلونة وميلان السابق اللاعب الدولي “رونالدينيو ” يحل ضيفًا على مدينة بنغازي لأول مرة للمشاركة في فعاليات مهرجان صيف بنغازي”.

وتتضمن فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة الثقافية، الرياضية والفنية، بما في ذلك بطولات كرة القدم، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة والفروسية، بالإضافة إلى معارض الكتاب ومعرض تاريخ بنغازي ومعارض الصور.

وينطلق المهرجان في الأول من أغسطس ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر ذاته.