«روندا» أول دولة أفريقية تتسلم لقاح فايزر ضد كورونا

تصل إلى رواندا اليوم الأربعاء الجرعات الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا المستجد المخصصة لقارة أفريقيا ضمن برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات فيما تتسارع الجهود لتطعيم أفقر دول العالم. وفقا لرويترز.

وأفادت وزارة الصحة الرواندية إن من المقرر أن تصل الشحنة التي تشمل 102960 جرعة إلى كيجالي بعد ساعات من وصول رحلة تحمل 240 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وتعتزم رواندا تدشين حملة التطعيم يوم الجمعة 5 مارس 2021، وستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقال وزير الصحة دانييل نجاميجي خلال مراسم استلام الشحنة “سنتسلم جرعات أخرى حتى نصل إلى سبعة ملايين جرعة في إطار كوفاكس، لكن سنحصل أيضا عليها من خلال آليات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي”.

وتسعى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتطعيم 30% من سكانها البالغ عددهم 12 مليونا قبل نهاية العام.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد في رواندا 19111، توفي منها 265 حتى الثاني من مارس 2021.