روني بردغجي إلى برشلونة.. موهبة سورية سويدية تطرق أبواب المجد الكتالوني

أثار روني بردغجي، اللاعب السوري الأصل، اهتمام العالم العربي بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني توقيعه معه، قادماً من نادي كوبنهاغن الدنماركي مقابل 2 مليون يورو.

ولد روني في الكويت لعائلة من حلب السورية، وترعرع هناك قبل أن تنتقل العائلة إلى السويد عندما كان عمره 6 سنوات، بدأ مشواره الكروي مبكراً، حيث انضم إلى نادي مالمو السويدي في طفولته، ثم انتقل إلى كوبنهاغن وهو في الرابعة عشرة من عمره.

ويمثل روني منتخب السويد تحت 21 عاماً، حيث خاض 10 مباريات مع الفريق، وأكد أن المنتخب السويدي هو الوحيد الذي يرغب بتمثيله، رغم أصوله السورية.

برشلونة بدأ بمتابعة اللاعب منذ 2022، ويُتوقع أن يبدأ مسيرته مع فريق الرديف قبل أن يتم تصعيده تدريجياً إلى الفريق الأول. يلعب بردغجي في مركز الجناح الأيمن، وبرز بأهداف مهمة، كان أبرزها هدفه في مرمى مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2023-2024.