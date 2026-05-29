رويترز: الصين «تزرع الصحراء» بمنصات صاروخية ضخمة لرد أيّ هجوم أمريكي

كشفت وكالة “رويترز”، استنادًا إلى صور أقمار صناعية حديثة، عن قيام الصين بتشييد شبكة واسعة من البنى العسكرية المحصنة في منطقة صحراوية نائية شمال غرب البلاد، قرب حقل صوامع هامي النووية في إقليم شينجيانغ، في إطار توسع وُصف بأنه يعزز قدرات الردع النووي ويثير تساؤلات حول سباق التسلح مع الولايات المتحدة.

وأظهرت الصور، وفق الوكالة، بناء أكثر من 80 منصة إطلاق صواريخ، إلى جانب ثلاث منشآت ثمانية الأضلاع، ضمن منطقة صحراوية شاسعة تُستخدم لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقوات النووية البرية الصينية.

وبحسب تحليل عدد من الباحثين الأمنيين الذين اطلعوا على الصور لصالح “رويترز”، فإن هذه المنشآت قد تُستخدم كجزء من أسطول متوسع من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة، وبطاريات الدفاع الجوي، إضافة إلى منشآت يُرجح ارتباطها بعمليات الحرب الإلكترونية، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وإدارة عمليات القيادة والسيطرة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم أعمال البناء غير المسبوق يعكس توجهًا صينيًا لتطوير بنية تحتية عسكرية محصنة، تهدف إلى ضمان استمرار القدرة على الرد النووي حتى في حال تعرض البلاد لضربة استباقية، وهو ما يُعرف باستراتيجية “الضربة الثانية”.

وأوضح الباحث في مركز “باسيفيك فوروم” ألكسندر نيل، أن أعمال البناء تمتد على مساحات شاسعة من الصحراء، تغطي آلاف الكيلومترات المربعة خارج حقول الصوامع النووية، في مؤشر على توسع استراتيجي طويل المدى في قدرات الردع.

وبحسب “رويترز”، فإن هذا التطوير يأتي ضمن هدف صيني معلن يتمثل في بناء قوة ردع نووي “محدودة لكنها موثوقة”، تعتمد على القدرة على الرد السريع في حال التعرض لهجوم أولي، ما يعزز توازن الردع في ظل التنافس المتصاعد مع الولايات المتحدة.

كما كشفت الصور عن وجود منشأتين ثمانيتي الأضلاع شُيدتا خلال السنوات الست الماضية في شرق شينجيانغ، تقعان جنوب غرب حقل صوامع هامي النووية، وتبعدان نحو 140 كيلومترًا و230 كيلومترًا على التوالي، وتضمان مساكن للعسكريين ومركبات كبيرة يُرجح استخدامها في العمليات اللوجستية والدعم الميداني.

وأشارت الوكالة إلى أن طبيعة هذه المنشآت وحجمها وتوزعها الجغرافي يعكس تحولًا نوعيًا في بنية الردع النووي الصيني، مع تعزيز مستويات الحماية والتشغيل والاتصال ضمن بيئة صحراوية معقدة يصعب استهدافها بسهولة.