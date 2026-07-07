رويترز: باكستان تقود وساطة جديدة لـ«إنهاء الانقسام» في ليبيا

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين باكستانيين، أن إسلام آباد تقود جهود وساطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها، في تحرك دبلوماسي لم يعلن عنه سابقًا يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمرة في البلاد.

ووفقًا للمصدرين، جاءت المبادرة الباكستانية بعد أشهر من تحركات تقودها الولايات المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام بين السلطتين التنفيذيتين في الشرق والغرب.

ونقلت رويترز عن أحد المصدرين قوله إن الولايات المتحدة على اطلاع كامل بالجهود التي تبذلها باكستان بشأن الملف الليبي، مشيرًا إلى أن إسلام آباد لعبت خلال العام الجاري دورًا بارزًا في وساطة بين واشنطن وطهران، وهو الدور الذي حظي بإشادة متكررة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المصدران أن الوساطة الباكستانية تحظى أيضًا بدعم من السعودية، التي وقعت مع باكستان اتفاق دفاع مشترك العام الماضي، في وقت تعمل فيه الرياض على توسيع حضورها ونفوذها في ليبيا.

وبحسب المصدرين، بدأت جهود الوساطة الباكستانية أواخر العام الماضي بطلب من الطرفين الليبيين، بينما لا تزال طبيعة التنسيق بين إسلام آباد وبقية الأطراف الإقليمية والدولية المشاركة في الملف الليبي غير واضحة حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ سنوات انقسامًا بين سلطات متنافسة في شرق البلاد وغربها، رغم استمرار الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية.

ويأتي التحرك الباكستاني في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لإعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا، وسط اهتمام من عدة دول إقليمية ودولية بإنهاء حالة الجمود السياسي والأمني في بلد يتمتع بأهمية استراتيجية في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط.