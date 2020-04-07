رويترز: حالة جونسون استقرت خلال الليل ومعنوياته مرتفعة

معنويات رئيس الوزراء البريطاني لا تزال مرتفعة. [رويترز]

أفادت وكالة “رويترز” بأن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقرت خلال الليل في العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قوله اليوم الثلاثاء، إن معنويات رئيس الوزراء البريطاني لا تزال مرتفعة.

وصرح المتحدث بأن رئيس الوزراء الذي نُقِل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأوضح أن حالته لا تستدعي استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر.

هذا وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، بنقل الأخير إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب، أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه.

يأتي ذلك في حين، أكد جونسون في وقت سابق، أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.

وكتب عبر “تويتر” أمس الاثنين: “الليلة الماضية، بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا.. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع”.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

وتم نقل جونسون إلى المستشفى صباح الأحد، بعد خضوعه لعزل منزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل 10 أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطباؤه أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى.

اقترح تصحيحاً