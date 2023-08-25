«رويترز»: روسيا تبلغ «حفتر» بأنّ «فاغنر» سيكون لها قائد جديد في ليبيا

قالت وكالة «رويترز» إنّ قبل يوم واحد من تحطم طائرة قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريجوزين زار مسؤول روسي ليبيا لطمأنة حلفائه في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ليبي مطّلع بأن مقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية سيبقون في ليبيا ولكن تحت سيطرة موسكو، وذلك بعد مقتل زعيمها قبل يومين.

وأضافت الوكالة أنّ نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف أبلغ خليفة حفتر خلال اجتماع في بنغازي يوم الثلاثاء الماضي، أن قوات المجموعة ستتبع قائدا جديدا، دون الكشف عن هويته.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن مقتل مؤسس ومالك شركة «فاغنر» يفغيني بريغوجين المعروف باسم «طباخ بوتين» إثر تحطم طائرته الخاصة شمال موسكو، وقدم تعازيه لعائلته.