رويترز: عدد قتلى احتجاجات العراق يتجاوز الـ400

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

ونقلت “رويترز” عن مصادر من مستشفيات قولها، إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات، الخميس، مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر.

من جانبها أفادت قناة “روسيا اليوم” نقلاً عن مراسلها بوقوع صدامات، الجمعة، بين المتظاهرين والشرطة المحلية في شارع بغداد وسط مدينة الناصرية، وبوجود أنباء عن سقوط جرحى.

وتشهد العاصمة بغداد احتجاجات حاشدة انطلقت بساحة التحرير وسط بغداد في الأول من أكتوبر الماضي.

ويشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري.

وانتقلت هذه التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب، حيث يُطالب المحتجون التغيير السياسي الشامل في البلاد.

من جهتها وعدت الحكومة العراقية بإجراء عدد من الإصلاحات من بينها محاسبة الفاسدين وهادري المال العام، إلا أن كل ذلك لم ينجح حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات.