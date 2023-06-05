رويترز: ليبيا تطرد آلاف المصريين مشيا على الأقدام نحو بلادهم مصر

قالت وكالة رويترز إنّ الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية طردت آلاف المصريين الذين كانوا في ليبيا، بشكل غير نظامي خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أحدهما ليبي والآخر مصري بأنّ الأجهزة الأمنية رحّلت المصريين إلى بلادهم سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

وذكر المصدر المصري أنّ نحو ألفين و200 مهاجر فقط من أصل 4 آلاف، هم مقيمون بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنّ بقية المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية أخرى.

وأوضح المصدر المصري أنّه عند عمليات الترحيل جرى نقل المهاجرين إلى موقع قريب من الحدود، ثم إرسالهم سيرا على الأقدام مسافة كيلومترين داخل مصر.

من جانبه، قال المصدر الليبي إنّه جرى العثور على هؤلاء المهاجرين خلال مداهمات على مهربي البشر، عقب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة امساعد، مضيفًا أنهم دمروا مرفأ يستخدمه مهربو البشر.