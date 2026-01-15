رياح مثيرة لـ«الأتربة والغبار» متوقعة نهاية الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس 15 يناير، بأن درجات الحرارة تشهد اليوم حالة معتدلة على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، حيث تتراوح بين 19 و24 مْ، بينما تبقى باردة نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي لتسجل بين 15 و20 مْ.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، بما في ذلك غدامس والحمادة، متوقعًا سقوط أمطار خفيفة أحيانًا يصاحبها نشاط خلايا رعدية، مع انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق.

وبحسب المركز، من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية اعتبارًا من مساء يوم الأحد القادم على مناطق شمال ووسط البلاد، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، محذرًا من تأثيرها على الرؤية الأفقية وحركة المرور.

ووزع المركز تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم، مع توقع سقوط أمطار خفيفة يوم الغد، وقد يصاحبها نشاط خلايا رعدية. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 مْ مع انخفاض متوقع يوم الغد.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم، مع توقع سقوط أمطار خفيفة يوم الغد، وقد يصاحبها نشاط خلايا رعدية. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 مْ مع انخفاض متوقع يوم الغد. الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 مْ.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 مْ. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع أمطار متفرقة صباح الغد على غدامس والحمادة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 مْ مع تراجع متوقع.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع أمطار متفرقة صباح الغد على غدامس والحمادة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 مْ مع تراجع متوقع. الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 مْ.