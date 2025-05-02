ريال بيتيس الإسباني يطرق أبواب ليبيا.. شراكة استراتيجية مع الريان

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكرة الليبية، أعلنت شركة الريان للخدمات الرياضية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع نادي ريال بيتيس الإسباني، أحد أعرق أندية “الليغا”، ضمن مشروع رياضي طموح يهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة في ليبيا.

يحمل هذا التعاون بُعدًا غير تقليدي في مسار الرياضة الليبية، إذ يُعد خطوة رائدة نحو بناء جسر احترافي بين الملاعب الليبية والمنصات الأوروبية، وستُقام من خلال هذه الشراكة اختبارات أداء في مدينتي طرابلس وبنغازي، تحت إشراف مدربين معتمدين من نادي ريال بيتيس، لاختيار نخبة من اللاعبين الشباب الذين سيتم تأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن شركة الريان، فإن اللاعبين الذين سيتم اختيارهم ضمن هذا البرنامج سيحصلون على فرصة للانتقال إلى إسبانيا، حيث سيخضعون لفترة إعداد وتدريب مكثفة داخل مرافق نادي ريال بيتيس، في بيئة احترافية تفتح أمامهم أبواب التألق على المستويين القاري والدولي.

خطوة نحو الاحتراف الحقيقي

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تطوير كرة القدم الليبية، إذ يُسهم في بناء قاعدة شبابية تتمتع بأسس فنية قوية وخبرة احتكاك دولية، كما يعزز مكانة المواهب الليبية في أعين كشافي الأندية الأوروبية، ويفتح المجال أمام حلم طالما راود شباب الملاعب الليبية: الاحتراف في أوروبا.

عن ريال بيتيس

يُعد نادي ريال بيتيس، ومقره مدينة إشبيلية، من الأندية العريقة في الدوري الإسباني، حيث يمتد تاريخه لأكثر من قرن، ويشتهر بفلسفته في تطوير اللاعبين الشباب والاستثمار في المواهب الصاعدة، ويشارك النادي بانتظام في البطولات الأوروبية، ويمثل مدرسة كروية غنية بالخبرات الفنية.

رسالة أمل للمستقبل

هذا التعاون بين الريان وبيتيس لا يمثل مجرد شراكة رياضية، بل هو رسالة أمل لجيل جديد من الرياضيين الليبيين بأن الطريق إلى العالمية يبدأ من هنا، من قلب الملاعب الليبية، وهو أيضًا دعوة للثقة في قدرات الشباب، وللاستثمار في الطاقات المحلية بوصفه الطريق الأنجع نحو التغيير الحقيقي.