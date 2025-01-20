«ريال مدريد» بالصدارة بعده فوزه على «لاس بالماس»

حقق فريق ريال مدريد مهمته أمام ضيفه لاس بالماس بفوزه عليه (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ليقفز إلى الصدارة، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

صعق المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا أصحاب الأرض بهدف مباغت سريع سجله بعد مرور دقيقة واحدة فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن رد الفريق الملكي جاء صاعقا أيضا، حيث سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين “للميرينغي” الأول والثالث في الدقيقتين (18 من ركلة جزاء، و36)، وتخللهما هدف زميله الإسباني إبراهيم دياز في الدقيقة 33، بينما سجل المهاجم البرازيلي رودريغو الهدف الرابع بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد.

حقق فريق ريال مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 46 نقطة ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري “لا ليغا” متجاوزا بفارق نقطتين جاره أتلتيكو مدريد.

في حين توقف رصيد نادي لاس بالماس عند 22 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

بدوره، أثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الدور الذي قام به الفرنسي كيليان مبابي، في فوز النادي الملكي على ضيفه لاس بالماس ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشدد المدرب الإيطالي على أن مبابي يعد أفضل مهاجم في العالم حاليا، مشيرا إلى أنه ساعد الريال كثيراً في تحقيق نتائج إيجابية، ومؤكدا بأنه يعيش فترة جيدة للغاية في الوقت الحالي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء، الذي جرى بملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد: “أنا مرتبك لأنني سمعت أننا لعبنا كرة قدم سيئة للغاية وما أراه هو أن ريال مدريد هو المتصدر”.

وأوضح أنشيلوتي: “سأستمر في دراسة أخطاء الفريق. لعبنا اليوم مباراة مثالية للغاية، مع الكثير من الجودة. لقد بدأنا بشكل سيء لكن الديناميكية لم تتغير”.

وأضاف مدرب الريال: “لقد ساعدنا مبابي كثيراً لأنه يمر بفترة جيدة للغاية. لقد كان عمل الفريق جيدًا للغاية. نحن قادرون على تحقيق التوازن اللازم للتعامل مع اللحظات الجيدة والصعبة”.

وواصل أنشيلوتي حديثه عن مبابي، حيث قال إنه “أفضل مهاجم في العالم. كان بإمكاننا وضعه على الجناح الأيسر، لكنه مهاجم رائع ويشعر براحة كبيرة في منطقة الوسط وليس على الجناح. إنه يتمتع بقدرة فريدة على الحركة ويمكننا الاستفادة منها بشكل أفضل في الداخل”.

واستدرك المدرب المخضرم قائلا: “لا أستطيع أن أقول إننا أفضل لاعبي كرة القدم، لكننا لا نلعب بشكل سيء. الفريق يعمل. أحياناً يلعب بشكل أفضل وأحياناً لا”.

وتابع: “في بعض الأحيان يكون هناك توازن جيد وفي أحيان أخرى لا يكون كذلك. “نحاول أن نلعب كرة القدم مع الأخذ بالاعتبار خصائص لاعبي فريقي”.

وفي ختام حديثه، تطرق أنشيلوتي للانتقادات التي طالت الفريق في الفترة الأخيرة، حيث قال: “هناك دائما انتقادات. صافرات الاستهجان في البرنابيو مؤلمة لأنها تمثل انتقاداً من قاعدتنا الجماهيرية المجروحة التي تحفزنا. لقد كانت بمثابة جرس إنذار في مباراة الكأس وكانت مفيدة. اليوم قدم الفريق نسخة رائعة”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 غير معقول!



لاس بالماس يسجل على الريال في 26 ثانية فقط!



بداية غير معقولة!

pic.twitter.com/ncg3W53Kkq — عمرو (@bt3) January 19, 2025