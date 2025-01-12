ريال مدريد ضد برشلونة.. تشكيل «الكلاسيكو» المتوقع في السوبر الإسباني

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مراة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب “الجوهرة المشعةفي نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم 2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية ويقودها الحكم “خيسوس خيل مانزانو”.

وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن تشكيل ريال مدريد لن يشهد مفاجآت كما أوضح أن جود بيلينغهام جاهز للمشاركة في الكلاسيكو حيث عانى الإنجليزي من حمل بدني عقب مواجهة ريال مايوركا.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – أنطونيو روديغر – أوريلين تشواميني – لوكاس فاسكيز.

خط وسط الملعب: إدواردو كامافينغا – جود بيلينغهام – فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريغو.

يذكر أن ريال مدريد حمل بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة.