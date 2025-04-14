ريال مدريد يتخطى طرد مبابي ويهزم ألافيس… و«هاكيت» يطالب بعقوبة صادمة!

أثار طرد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة 31 من الدوري الإسباني، جدلاً واسعاً، وسط دعوات لمعاقبته بالإيقاف لفترة طويلة.

وخلال المباراة، “حصل مبابي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 38، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي ألافيس، ما دفع الحكم لطرده دون تردد، ورغم النقص العددي، نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بهدف دون رد”.

وفي تعليقه على الواقعة، وصف الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت تدخل مبابي بـ”الوحشي”، وقال في تصريحات لموقع “فوتبول إنسايدر”: “لقد عرّض سلامة اللاعب المنافس للخطر، وكان الحكم مُحقاً في قراره. الآن، على لجنة العقوبات أن تتدخل وترسل رسالة واضحة بأن مثل هذه السلوكيات غير مقبولة، ويجب إيقاف مبابي عشر مباريات”.

ورغم أن توقيع عقوبة بهذا الحجم يبدو مستبعداً، “إلا أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً قد يواجه الإيقاف لثلاث مباريات على الأقل، وفقاً للوائح الاتحاد الإسباني، وتُطرح تساؤلات حول إمكانية مشاركة مبابي في مواجهة ريال مدريد المرتقبة أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال صدور القرار قبل اللقاء”.