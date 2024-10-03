«ريال مدريد» يتلقى هزيمته الأولى بدوري أبطال أوروبا

تلقى فريق “ريال مدريد” الإسباني، هزيمة مفاجئة، أمام مضيفه فريق “ليل” الفرنسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على ملعب ” بيار موروا”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكبد “ليل” نظيره “ريال مدريد”، خسارته الأولى بعد 36 مباراة متتالية بلا هزيمة، وسجل “جوناثان ديفيد” هدف فوز “ليل” في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء،

بتلك النتيجة، تجمد رصيد “الريال”، عند 3 نقاط في المركز السادس عشر، متفوقا بفارق الأهداف على “ليل”، صاحب المركز الثامن عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.