ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريّا مقابل 51.8 مليون جنيه إسترليني

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريّا، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير إعلامية، تبلغ قيمة الصفقة نحو 51.8 مليون جنيه إسترليني، تشمل 47.5 مليون جنيه إسترليني كقيمة أساسية، إضافة إلى 4.3 مليون جنيه إسترليني كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

ويشارك كوكوريّا حالياً مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن يُكمل انتقاله إلى ريال مدريد بعقد دائم فور انتهاء البطولة.

ويأتي التعاقد مع كوكوريّا في إطار سعي النادي الملكي لتعزيز خياراته الدفاعية استعداداً للموسم المقبل، بعدما قدم اللاعب مستويات لافتة مع تشيلسي خلال المواسم الأخيرة.