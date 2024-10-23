«ريال مدريد» يحقق فوزاً ساحقاً على مضيفه الألماني

حقق فريق ريال مدريد فوز ساحقا على ضيفه “بوروسيا دورتموند”، بـ 5 أهداف مقابل هدفين، (5-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاجأ الفريق الألماني أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول، سجلهما كل من المهاجمين، الهولندي دونيايل مالين والإنجليزي جيمي بينو جيتنز، في الدقيقتين (30، 34) على الترتيب، ولكن “ريال مدريد” جاء من بعيد وحقق “ريمونتادا” قوية، بإحرازه خمسة أهداف متتالية.

وحقق ريال مدريد حامل اللقب، بذلك انتصاره الثاني في الموسم الحالي لدوري الأبطال مقابل خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب، بينما توقف رصيد نادي بوروسيا دورتموند عند 6 نقاط أيضا، ويشغل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.