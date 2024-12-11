«ريال مدريد» يحقق فوزاً مثيرا على «أتالانتا» بدوري أبطال أوروبا

في مباراة مثيرة ضمن الجولة السادسة من مرحلة دوري أبطال أوروبا، عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه أتالانتا بنتيجة 3-2.

وأحرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، “هدف التقدم لريال مدريد بتسديدة قوية في الدقيقة التاسعة، لكن ولسوء حظه، تعرض لإصابة في الدقيقة 35 ليضطر لترك مكانه للبرازيلي رودريغو، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل شارل دي كيتيلير هدف التعادل لأتالانتا من علامة الجزاء”.

ووضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ريال مدريد في المقدمة مجددا “بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم أضاف جود بيلينغهام الهدف الثالث بعد 3 دقائق فقط، وقلص أتالانتا الفارق بتسديدة مقوسة للنجم النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 65”.

هذا “واستعاد الريال، نغمة الفوز بعد خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام ميلان وليفربول، ورفع رصيده إلى 9 نقاط جعلته يرتقي للمركز الـ18 مؤقتا في جدول الترتيب العام، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز السابع”.

An important win for Real Madrid in Italy ⚪#UCL pic.twitter.com/C219KIBhha — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2024