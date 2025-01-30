«ريال مدريد» يخطف بطاقة العبور لملحق دور 16 بدوري الأبطال

ضمن مانشستر سيتي الإنجليزي بطاقة العبور إلى الملحق المؤهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3/1، ضمن منافسات الجولة الثامنة الأخيرة من مرحلة الدوري.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز 22، بينما يحتل كلوب بروج البلجيكي في المركز 24 ليتأهلا معا إلى الملحق.

وتقدم الفريق البلجيكي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق رافائيل أونديكا، قبل أن يدرك ماتيو كوفاسيتش التعادل لمانشستر سيتي من مجهود فردي توجه بتسديدة هزت الشباك في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 62 تقدم جوسكو جفارديول من الجهة اليسرى، ولعب عرضية حولها جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج بالخطا في مرمى فريقه، قبل أن يكمل البرازيلي سافينيو الثلاثية في الدقيقة 77.

وبلغ ريال مدريد الإسباني الدور ذاته، عقب فوزه على مضيفه بريست الفرنسي 3/ صفر.

وتقدم حامل اللقب في الدقيقة 27 عن طريق رودريغو قبل أن يضيف جود بلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 78 سجل رودريغو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في مباراة شهدت طرد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في الدقيقة 64 بسبب جدال مع الحكام.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر، ليتأهلا إلى الملحق معا.

وتعرض ليفربول، متصدر الترتيب الذي ضمن التأهل ضمن أول ثماني فرق لدور الستة عشر مباشرة، لخسارته الأولى في مرحلة الدوري، وذلك أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2/3.

وتجمد رصيد ليفربول عند 21 نقطة لكنه حافظ على صدارة المرحلة، بينما رفع أيندهوفن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وتأهل لمرحلة الملحق.

وتقدم ليفربول بهدف من ضربة جزاء سجلها كودي جاكبو، لاعب أيندهوفن السابق، في الدقيقة 28، قبل أن يدرك جون باكايوكو التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 35، لكن ليفربول سجل مجددا عن طريق هارفي إليوت بعد خمس دقائق.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل إسماعيل صيباري الهدف الثاني لأيندهوفن، ثم أضاف ريكاردو بيبي الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وضمن أرسنال الإنجليزي بلوغ دور الستة عشر مباشرة، بعدما تغلب على جيرونا الإسباني 2/1.

وتقدم جيرونا عن طريق أرناوت دانجوما في الدقيقة 28، وبعد عشر دقائق سجل جورجينو هدف التعادل لأرسنال من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 42 سجل إيثان نوانيزي الهدف الثاني لأرسنال، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف برشلونة الثاني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز 33 وهو الذي كان قد تأكد خروجه سابقا.

وفاز إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه موناكو الفرنسي 3/صفر. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف أرسنال صاحب المركز الثالث، في حين تجمد رصيد موناكو عند 13 نقطة في المركز السابع عشر، ليتأهل إلى منافسات الملحق.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في الفوز إلى هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة من ضربة جزاء و16 و67، فيما تعرض منافسه لنقص عددي بطرد كريستيان مويسة في الدقيقة 12.

وتأهل يوفنتوس الإيطالي بصعوبة إلى الملحق، بعد خسارته أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي صفر/2.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر، ليتأهل مع يوفنتوس إلى الملحق، بعد تجمد رصيد الأخير عند 12 نقطة في المركز العشرين.

ولحق بايرن ميونخ الألماني بركب المتأهلين إلى الملحق، بعدما فاز على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3/1.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، ليتأهل إلى منافسات الملحق، بينما فشل سلافان براتيسلافا في تحقيق أي نقطة في مرحلة الدوري بعد تلقيه الهزيمة الثامنة على التوالي في المسابقة محتلا المركز الخامس والثلاثين قبل الأخير.

وخطف أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة العبور المباشر لدور الستة عشر، بعد فوزه على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 4/1.

ورفع أتلتيكو مدريد رصديه إلى 18 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد ريد بول سالزبورغ عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والثلاثين.

وتقدم جوليانو سيميوني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم سجل غريزمان الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما اختتم ماركوس يورينتي الرباعية في الدقيقة 63، وسجل دم داجيم هدف سالزبورغ الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى الملحق بعد تعادله على أرضه مع ضيفه بولونيا الإيطالي 1/1.

وسجل بولونيا هدف التقدم عن طريق توماسو بوبيجا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك كونراد هاردر التعادل لسبورتنغ لشبونة في الدقيقة 77.

ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث والعشرين، بينما تجمد رصيد بولونيا عند ست نقاط في المركز الثامن والعشرين وهو الذي تأكد خروجه من المنافسة.