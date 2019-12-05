الرئيسية | رياضة

ريال مدريد يدخل على الخط لخطف “الصيد الثمين” لبرشلونة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 5 ديسمبر 2019 - 11:15
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الصراع بين برشلونة وريال مدريد سيأخذ بعدا جديدا، حيث سيتنافس الفريقان إلى جانب مجموعة من الأندية، للظفر بخدمات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان.

وتألق مبابي مع فريقه باريس سان جرمان هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 آخرين.

ووفق ما ذكرت صحيفة “آس”، فإن الانتقالات الشتوية ستشهد سباقا بين الناديين “الملكي” و”الكتالوني”، بعدما أعلن ريال مدريد الدخول في صفقة ضم مبابي.

ووفق الصحيفة، فإن إدارة “النادي الملكي” تعتبر ضم مبابي حلا للعديد من الأزمات التي يعاني منها الفريق وخصوصا غاريث بيل.

محتوى ذو صلة
سكالوني يطمح ويحلم بلقب بطولة «كوبا امريكا 2020»

وبحسب برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني، فإن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتزم تقديم 400 مليون يورو لضم مبابي، في حين يخطط برشلونة تقديم 120 مليون يورو إلى جانب التخلي عن أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي.

وتوّد إدارة “البلوغرانا” الدخول في الصفقة مع مبابي وحسمها لصالها، كنوع من الرد على إدارة “الملكي”، عقب دخول النادي المدريدي على خط صفقة البرازيلي نيمار، الصيف المنصرم.

 

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص