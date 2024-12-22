«ريال مدريد» يستضيف «إشبيلية» في «سانتياغو برنابيو»

يستضيف ريال مدريد ضيفه إشبيلية اليوم الأحد في المرحلة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه مساء الأربعاء الماضي بلقب كأس القارت للأندية “كأس إنتركونتيننتال” للمرة الرابعة فى تاريخه بعد تغلبه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت في الدوحة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي برصيد 37 نقطة بينما يتواجد إشبيلية في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة، و6:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتنقل أحداث هذه المواجهة عبر شاشة بي إن سبورت القطرية المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإسباني حصريا في الشرق الأوسط وإفريقيا ويعلق على المباراة عامر الخوذيري.

📆 يـوم المـباراة.



⚪ ريال مدريد 🆚 إشبيلية 🔴

🏆 الجولة الـ 18 من الليغا.

🏟️ سانتياغو برنابيو.

⏰ الساعة الـ 6:15 بتوقيت مكة المكرمة

📺 BeIN Sport3

🎙 عامر الخوذيري. pic.twitter.com/xWcG2AHTIF — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 21, 2024