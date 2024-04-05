ريال مدريد يستغل المغنية تايلور سويفت في صفقة مبابي

تسعى إدارة نادي ريال مدريد إلى الاستفادة من إقامة المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت حفلتين في ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل النادي الإسباني من أجل تقديم صفقته المنتظرة.

وتخطط إدارة ريال مدريد، لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف الفريق المدريدي خلال الصيف المقبل في صفقة مجانية، بشكل مبهر، وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

ومن المنتظر أن تقدم نجمة البوب العالمية، حفلا ضخما باستعدادات كبرى في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال يومي 29 و30 مايو، أي بعد أسبوع من انتهاء جميع المنافسات المحلية في فرنسا.

وأشارت “ماركا”، إلى أن ريال مدريد ينوي استغلال حفلتي تايلور من أجل تقديم النجم الحائز على كأس العالم 2018، خصوصا أن الحفل سيكون قبل 24 ساعة فقط من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في “ويمبلي”، وهي آخر مباراة من الممكن أن يخوضها كيليان مع باريس في مسيرته.

وختمت الصحيفة: “ريال مدريد يرى في وجود شخصيتين مشهورتين “مثل تايلور وكيليان” سيكون مناسبا من أجل الاحتفال بانضمام الأخير إلى النادي”.

وكان مبابي، صرح في وقت سابق بأنه سيكشف عن وجهته الجديدة، قبل بداية بطولة أمم أوروبا 2024 التي تنطلق منافساتها في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل.

وأمضى مبابي 7 أعوام مع باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتقاله إليه في 2017 قادما من موناكو وأصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي خلفا للأورغوياني إدينسون كافاني.