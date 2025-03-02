ريال مدريد يسقط أمام «بيتيس» ويبتعد عن صدارة الدوري

مني فريق ريال مدريد بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه ريال بيتيس (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة الفدم.

وقاد النجم إيسكو فريقه ريال بيتيس إلى الفوز على ضيفه ريال مدريد.

وسجل المهاجم المغربي إبراهيم دياز هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا بعد مرور 10 دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

وبعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني انبرى النجم الإسباني المخضرم لركلة جزاء حولها داخل شباك الفريق العاصمي هدفاً ثانياً.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة في المركز الثاني، بينما قفز بيتيس إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة.

وقضى إيسكو 9 أعوام مع ريال مديد بين 2013-2022 خاض خلالها 353 مباراة وسجل 53 هدفاً، كما فاز بـ18 بطولة منها 4 بطولات في دوري أبطال أوروبا و3 في الدوري المحلي.

ويمنح هذا الفوز برشلونة فرصة الابتعاد في الصدارة في حال فوزه على ضيفه ريال سوسييداد اليوم الأحد.

🚨🎥 إعادة هدف براهيم دياز. ♥️😍



pic.twitter.com/oQH85bYZ33 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 1, 2025