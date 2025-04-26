ريال مدريد يطفئ نار الشائعات.. هل ينسحب من الكلاسيكو المنتظر؟

ردّ نادي ريال مدريد الإسباني على الشائعات المتداولة حول انسحابه من نهائي كأس ملك إسبانيا أمام غريمه التقليدي برشلونة، والمقرر إقامته مساء السبت، مؤكدًا التزامه الكامل بالمشاركة في المباراة رغم التصعيد الأخير المتعلق بالتحكيم.

وجاء في بيان رسمي أصدره النادي: “في ضوء الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، يُعلن نادي ريال مدريد أن فريقنا لم يُفكر أبداً في الانسحاب من نهائي الغد”.

وكان ريال مدريد “قاطع المؤتمر الصحفي والتدريبات الرسمية قبل النهائي، “احتجاجًا على تصريحات مثيرة للجدل من الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا، الذي تأثر بشكل واضح بالانتقادات الموجهة إليه من قبل الإعلام المقرّب من النادي “الملكي”.

وفي مؤتمر صحفي سابق صباح الجمعة، “ظهر دي بورغوس متأثرًا إلى حد البكاء، متحدثًا عن الضغوط التي يتعرض لها وأثرها على عائلته، قائلًا: “عندما يذهب ابنك إلى المدرسة ويخبره الآخرون أن والده لص، فسيكون الأمر صعبًا للغاية”.

وأشار الحكم إلى “أن السنوات الماضية كانت مليئة بالتحديات”، لكنه شدد “على أهمية احترام التحكيم وقيم الرياضة”، وأضاف: “ما نمر به خطر، ليس فقط على المستوى المهني، بل يطال عائلاتنا أيضًا”.

يُذكر أن “المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة تشكل حدثًا كرويًا كبيرًا في إسبانيا، وتأتي في ظل أجواء متوترة بين الطرفين على خلفية الأداء التحكيمي والجدل الإعلامي المرافق”.