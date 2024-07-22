«ريال مدريد» يطلق التذكرة الأغلى في تاريخ كرة القدم!

بتكلفة هي الأكبر فى تاريخ ملاعب كرة القدم، “خصص نادي “ريال مدريد” الإسباني، مئات المقاعد لأثرياء العالم فى ملعب “سانتياغو برنابيو”، بداية من الموسم المقبل”.

وبحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية، “خصص “ريال مدريد”، 300 مقعدا جديدا لكبار الزوار في الملعب، وستكون تكلفة التذكرة في كل مقعد 250 ألف يورو، مما يجعلها التذكرة الأغلى في تاريخ كرة القدم”.

ووفقا للشبكة الإسبانية، “فإن المقاعد ستكون منفصلة عن المدرجات وتوفر أفضل رؤية ممكنة داخل الملعب، وتم مراعاة الفخامة والتفرد في التصميم، مع منح روادها الطعام وشراء منتجات النادي الحصرية لهم، وإمكانية الوصول للأحداث المختلفة التي يستقبلها الملعب مثل الحفلات ومباريات كرة القدم الأمريكية”.

وأشارت الشبكة، “إلى أن فكرة “ريال مدريد”، في إنشاء تلك المقاعد هو إنشاء منصة للأشخاص الأثرياء حول العالم للتعرف على بعضهم وتكوين صداقات مع الأشخاص الأكثر نفوذا في العالم”.