«ريال مدريد» يطيح بـ«أتلتيكو» ويضرب موعدا مع «أرسنال»

انتزع فريق ريال مدريد “بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، من جاره أتلتيكو مدريد، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء”.

وخلال المباراة، “تفوق الريال في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1 في “سانتياغو برنابيو” الأسبوع الماضي، وردّ أتلتيكو بالفوز إيابا على ملعبه بهدف مبكر للغاية سجله “كونور غالاغر” بعد مرور 28 ثانية من المباراة، وامتد اللقاء لشوطين إضافيين، واستمر التعادل 2-2 في مجموع المباراتين، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي حسمها ريال مدريد لصالحه بنتيجة 4-2 ويتأهل لمواجهة أرسنال الإنجليزي في دور الثمانية”.

هذا “وتفوق ريال مدريد للمرة الخامسة على التوالي أمام جاره أتلتيكو بعدما فاز عليه مرتين في المباراة النهائية عامي 2014 و2016، وأطاح به من دور الثمانية في عام 2015 ومن الدور قبل النهائي في عام 2017”.