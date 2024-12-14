«ريال مدريد» يعلن قائمته لخوض «كأس القارات للأندية»

أعلن ريال مدريد عن “قائمة الفريق المستدعاة للمشاركة في كأس القارات للأندية 2024”.

وجاءت قائمة ريال مدريد لنهائي كأس القارات للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – فران غونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز – فاييخو – فران غارسيا – روديغر – ميندي – يوسف لخديم – راؤول أسينسيو – لورينزو.

خط الوسط: بيلينغهام – كامافينغا – فالفيردي – مودريتش – تشواميني – أردا غولر – داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – مبابي – رودريغو – إبراهيم دياز – إندريك.

هذا “وسيواجه “ريال مدريد” في نهائي كأس القارات للأندية المقرر الأربعاء المقبل في ملعب “لوسيل” في قطر، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم السبت في كأس التحدي بين الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي”.