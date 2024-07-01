ريال مدريد يفاجئ جمهوره في حفل مجاني لتقديم مهاجمه الجديد

قرر نادي ريال مدريد استعراض مميزات ملعبه الشهير “سانتياغو برنابيو” بعد التطوير، وذلك خلال حفل تقديم مهاجمه الجديد، الفرنسي كيليان مبابي.

وأعلن نادي ريال مدريد، يوم 3 يونيو الماضي، تعاقده لمدة 5 مواسم مع كيليان مبابي، القادم من فريق باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، من المقرر أن يقدم ريال مدريد صفقة مبابي يوم 16 يوليو الجاري، في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملعب “سانتياغو برنابيو” من المتوقع أن يكون ممتلئا عن آخره، لا سيما وأن دخول الجمهور في ذلك اليوم سيكون مجانيا.

وأوضحت أن ريال مدريد ينوي أن يكون تقديم مبابي تحت سقف مغلق في البرنابيو، وهي إحدى المميزات التي أضيفت إلى الملعب عقب التطوير.

وانضم كليان مبابي (25 عاما) إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، قادما من فريق موناكو، عام 2018.

وحقق مبابي مع الفريق الباريسي خلال 7 مواسم، أكثر من 15 لقبا محليا، إضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في عام 2020، ويتواجد اللاعب حاليا في ألمانيا للمشاركة مع منتخب فرنسا في “يورو 2024”.