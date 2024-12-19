للمرة التاسعة.. «ريال مدريد» يفوز بلقب «كأس القارات» ويتلقى تهنئة خاصة

تلقى نجوم ريال مدريد التهنئة على إضافة إنجاز جديد بالفوز على الفريق المكسيكي باتشوكا أمس الأربعاء 3-0 في نهائي كأس القارات للأندية “إنتركونتننتال قطر 2024″، فيما أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الفوز ليس مجرد لقب آخر فحسب، «بل هو لقب بطل العالم».

وقال رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في لقاء مع قناة النادي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي: «أنا راضٍ جداً. هذا ليس مجرد لقب آخر فحسب، بل هو لقب بطل العالم. إنها المرة التاسعة التي نتوج بها باللقب. إنه لقب جميل للغاية وكنا متحمسين للغاية للفوز به».

وأضاف: «من الصعب تكرار الموسم الماضي وسنناضل من أجل مواصلة الفوز بالألقاب. لكن الموسم الماضي كان مهماً للغاية. بدأنا هذا الموسم بالتتويج بلقبين وسنواصل النضال في المسابقات المتبقية: الدوري، ودوري أبطال أوروبا والمزيد».

وأكد: «الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لديك فريق جيد ومدرب جيد. هذا ما حاولت القيام به لسنوات عديدة ولدينا الطموح لمواصلة الفوز بالألقاب».

وتلقى نجوم ريال مدريد التهنئة على إضافة إنجاز جديد بالفوز على الفريق المكسيكي باتشوكا أمس الأربعاء 3-0 في نهائي كأس القارات للأندية “إنتركونتننتال قطر 2024”.

ونجح ريال بالفوز على خصمه المكسيكي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “لوسيل” في قطر، حيث جاءت الثلاثية عن طريق فينيسيوس جونيور ورودريغو وكيليان مبابي.

وبعد انطلاق صافرة النهاية، قام الجميع بتهنئة نجوم ريال على هذا الإنجاز الجديد تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن ما لفت الأنظار كانت الرسائل الموجهة للثنائي المسلم أنطونيو روديغر وأردا جولر.

البداية كانت من تعليق لبول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق على صورة لروديغر مع كأس البطولة، حيث علق قائلا:”اللهم بارك يا أخي، نسأل من الله أن يحفظك ويحميك”.

وأما روديغر فعلق بنفسه على صورة جمعته بجولر قائلا:”الثنائي المسلم”.

وبتتويجه بلقب الإنتركونتيننتال حقق ريال مدريد لقبه السادس في المسابقة مدعما رقمه القياسي برصيد 6 ألقاب عالمية كما أحرز لقبه الرابع خلال العام الجاري بعد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

يذكر أن المباراة القادمة لريال، ستكون أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإسباني، على ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل الفريق الأبيض.

📲 Paul Pogba under Antonio Rüdiger’s IG post. pic.twitter.com/j3M5MHgQ6f — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 19, 2024