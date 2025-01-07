«ريال مدريد» يكتسح «مينيرا» ويحسم تأهله إلى نهائي كأس الملك الإسباني

حجز ريال مدريد بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم إثر عريض على حساب مضيفه ديبورتيفو مينيرا بخماسية نظيفة في مباراة أقيمت اليوم الاثنين ضمن دور الـ32 من الكأس.

وتقدم الريال عن طريق فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة، ثم ضاعف إدواردو كامافينغا النتيجة بحلول الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 28، سجل أردا غولر الهدف الثالث للنادي الملكي، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وعاد أردا غولر في الدقيقة 88 ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والخامس للريال الذي حجز مقعده في الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تقام قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد غد الأربعاء.

وتُلعَب مباريات دور ثمن النهائي بنظام المباراة الواحدة، وتقام المواجهات على ملاعب الفرق أصحاب الدرجات الأدنى في حال كانت المواجهة تجمع بين فريق من الدرجة الأولى وآخر من الدرجات الأدنى.

أما في حال كانت المباراة بين فريقين من دوري الدرجة الأولى، فإن مكان اللقاء يحدد بناء على نتيجة القرعة، حيث تلعب المواجهة على ملعب الفريق الذي يسحب اسمه أولا في القرعة.

ويختتم دور الـ32 الثلاثاء بلقاء إلدينسي من الدرجة الثانية مع فالنسيا.

وتُسحب قرعة الدور ثمن النهائي الأربعاء على أن تقام مبارياته في الفترة بين 14 و16 يناير الحالي.